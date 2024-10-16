Месси – лучший бомбардир южноамериканского отбора на ЧМ, у Лео 6 голов в 7 играх
Лионель Месси вышел на 1-е место среди бомбардиров в южноамериканской зоне.
37-летний форвард сборной Аргентины забил 6 голов в 7 матчах квалификации ЧМ-2026.
После хет-трика в игре против команды Боливии (6:0) Месси обошел уругвайца Дарвина Нуньеса, в активе которого 5 голов в отборе, и поднялся на 1-е место в списке лучших бомбардиров текущего турнира.
На счету игрока «Интер Майами» 5 результативных действий в матче с боливийцами. Помимо хет-трика, он дважды ассистировал партнерам.
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