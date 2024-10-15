Гути: «У футболистов нет частной жизни. Мбаппе, Роналду, Месси не забирают письма из почтового ящика, их все останавливают для фото»

Гути заявил, что у профессиональных футболистов нет частной жизни.

«Раньше [тем, кого не вызвали в сборную], давали 3-4 дня выходных. Футбол уходил в сторону, можно было сосредоточиться на других, личных вещах, что часто необходимо, особенно когда играешь за клуб по средам и воскресеньям, а потом и за сборную.

Эти перерывы хороши, можно делать все, что захочешь. И лучше правда делать все, что захочешь. Потому что критика будет всегда, что бы ты ни делал.

У футболистов не существует частной жизни. Частной жизни Мбаппе , Криштиану , Месси не существует. Они не забирают письма из почтового ящика, все останавливают их для фото. У них нет личной жизни», – сказал бывший полузащитник «Реала ».