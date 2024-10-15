Гути: «У футболистов нет частной жизни. Мбаппе, Роналду, Месси не забирают письма из почтового ящика, их все останавливают для фото»
Гути заявил, что у профессиональных футболистов нет частной жизни.
«Раньше [тем, кого не вызвали в сборную], давали 3-4 дня выходных. Футбол уходил в сторону, можно было сосредоточиться на других, личных вещах, что часто необходимо, особенно когда играешь за клуб по средам и воскресеньям, а потом и за сборную.
Эти перерывы хороши, можно делать все, что захочешь. И лучше правда делать все, что захочешь. Потому что критика будет всегда, что бы ты ни делал.
У футболистов не существует частной жизни. Частной жизни Мбаппе, Криштиану, Месси не существует. Они не забирают письма из почтового ящика, все останавливают их для фото. У них нет личной жизни», – сказал бывший полузащитник «Реала».
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Marca
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