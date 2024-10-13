«У Месси есть талант, у Роналду – старание. Выделяю Месси за все, что он сделал для футбола, я должен равняться на него». Эстеван о Лионеле и Криштиану

Эстеван высказался о Лионеле Месси и Криштиану Роналду.

17-летнего нападающего «Палмейраса », который присоединится к «Челси » летом 2025 года, много лет называли «Мессиньо», то есть «маленький Месси». Такое сравнение беспокоит бразильца, но он признает, что аргентинец – источник вдохновения для него.

«Мне также очень нравятся Неймар и Криштиану Роналду , но я выделяю Месси за все, что он сделал для футбола. То, как он играет, и то, что он делает за пределами поля, – это то, на что я всегда должен равняться. И, конечно, для меня важно то, что он левоногий, как и я.

Некоторые люди рождаются с талантом, другим приходится много работать. Хорошие примеры – Месси и Роналду. У Месси есть талант, у Роналду – старание.

Я ищу и то, и другое: талант и усердие. Сегодня в футболе нужно посвятить себя целиком, придерживаться графика, тренироваться, перемещаться, заботиться о себе. Нужно многим жертвовать, без преданности делу ничего не добьешься», – заявил Эстеван .