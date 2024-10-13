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Маскерано о тренировках в «Барсе»: «Неправда, что против Месси не играли грубо – нельзя щадить лучшего, если хочешь побеждать. Лео мог забить пять в одиночку, когда решал, что пора заканчивать»

Хавьер Маскерано рассказал о поведении Лионеля Месси на тренировках в «Барсе».

«Неправда, что мы не могли грубо играть против Месси [на тренировках]. Об этом даже говорить нечего. Нельзя щадить лучшего игрока, если хотите побеждать.

В «Барселоне» мы играли в коротких турнирах, поделившись на три команды – побеждал тот, кто первым забьет пять голов. Иногда он забивал пять голов в одиночку, когда решал, что нам пора заканчивать. Я настраивал команду на победу, и тренировка завершалась досрочно», – сказал экс-игрок «Барселоны» и сборной Аргентины в интервью ютуб-каналу Shoot for Love.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: As
logoМЛС
logoБарселона
logoЛионель Месси
logoЛа Лига
logoСборная Аргентины по футболу
logoХавьер Маскерано
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