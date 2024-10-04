Кунде о том, кто для него «иконы стиля»: «Бекхэм, Рианна, Аллен Айверсон и Ив Сен-Лоран»

– Кто для вас иконы стиля?

– У меня есть четыре больших увлечения в жизни: футбол, музыка, баскетбол и мода. Итак, я назову по человеку из каждой области: Дэвид Бекхэм, Рианна, Аллен Айверсон и Ив Сен-Лоран, – сказал футболист «Барселоны».