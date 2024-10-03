  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Жюль Кунде: «Мы мешаем себе жить, беспокоясь о том, что скажут или подумают люди. Я бы давно закончил с футболом, если бы слушал все, что говорят обо мне»
3

Жюль Кунде: «Мы мешаем себе жить, беспокоясь о том, что скажут или подумают люди. Я бы давно закончил с футболом, если бы слушал все, что говорят обо мне»

Жюль Кунде считает, что мода помогает стирать границы между людьми.

«Я вижу моду как способ самопознания и укрепления уверенности в себе. Будучи замкнутым человеком, я быстро понял, что мода – это способ самовыражения и взаимодействия с окружающими, не произнося ни слова. Одежда также может быть использована для начала разговора, разрушения барьеров и создания мостов между людьми, у которых нет ничего общего. На мой взгляд, мода затрагивает все аспекты жизни и касается всех сфер.

Я хорошо себя знаю, чувствую себя комфортно с собой и с тем, что на мне. Я думаю, что мы мешаем себе жить и создаем барьеры, когда начинаем беспокоиться о том, как нас видят другие и что они могут сказать или подумать. В этом плане футбол очень помог мне, потому что если бы я слушал все, что говорили и писали, я, вероятно, давно бы закончил с футболом», – сказал защитник «Барселоны».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Mundo Deportivo
logoБарселона
logoЛа Лига
logoЖюль Кунде
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Камавинга, Дембеле, Тюрам, Тчуамени, Кунде, Тео Эрнандес, Олисе – в заявке сборной Франции на матчи с Израилем и Бельгией в Лиге наций
29сегодня, 12:28
Флик – журналисту: «Сами скажите Кунде, что ему нужен отдых. Он хочет тренироваться после матча. Это ненормально, но радует. Я никогда с таким не сталкивался»
1527 сентября, 15:46
Кунде о Флике: «Абсолютно четко доносит, какую игру «Барсы» хочет видеть. Команда наслаждается работой с ним» 
3926 сентября, 07:17
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Лига Европы. «МЮ» в гостях у «Порту», «Тоттенхэм» победил «Ференцварош», ПАОК Оздоева и Чалова против ФКСБ, «Сосьедад» Захаряна уступил «Андерлехту», «Лацио» разгромил «Ниццу»
8311 минут назадLive
Лига конференций стартовала! «Челси» принимает «Гент», минское «Динамо» проиграло «Хартс», «Астана» победила «Бачка Топола»
3413 минут назадLive
Какой клуб зарабатывает больше всех в мире? Тест про футбол и деньги
13 минут назадСпецпроект
Гурцкая о Станковиче в «Спартаке»: «Многих футболистов надо учить передачи давать, поэтому пошла стагнация. Тренеры-мотиваторы – не учителя, их надо брать только в очень хорошую команду»
1332 минуты назад
Хаманн о Кейне: «Он должен доказать, что стоит 100 млн – его подписали не для хет-трика «Дармштадту», а для голов «Байеру», «Вилле» и в 1/4 ЛЧ, этого он еще не сделал»
1235 минут назад
АПЛ может ввести интервью во время матчей со следующего сезона. Формат протестировали в игре «Борнмута» и «Саутгемптона», Тавернье дал комментарий после замены
1550 минут назад
Тони Кроос: «Люди делают вид, что со мной «Реал» выигрывал все матчи со счетом 4:0. Не хочу слышать, что команде меня не хватает – это неуважение к действующим игрокам»
56сегодня, 18:07
Скоулз об «МЮ» и тен Хаге: «Ливерпуль», «Сити» и «Арсенал» постоянно прогрессируют, с «Юнайтед» ощущение прямо противоположное. За два с лишним года никаких улучшений»
8сегодня, 17:59
Хаманн об ошибке Нойера в игре с «Астон Виллой»: «Он полностью виновен в пропущенном голе, это стоило им игры. Не было никаких причин выходить так далеко, нужно взвешивать ситуации»
5сегодня, 17:55
Агент Тюкавина о словах Денисова: «Кто такой Денисов? Давайте закроем тему и будем говорить о футболе. Если Костя забьет, значит он хорошо сделает свою работу»
35сегодня, 17:53
Ко всем новостям
Последние новости
«Тоттенхэм» выиграл 5 матчей подряд впервые с 2021-го, когда командой руководил Моуринью
1 минуту назад
«Порту» – «Манчестер Юнайтед». Каземиро, Бруну, Рэшфорд и Хейлунд играют. Онлайн-трансляция
913 минут назадLive
Парфенов о сборной России: «Если нет соперника, настроиться на матч с каким-то клубом будет тяжело. В такой ситуации ребятам будет на пользу, если они останутся в клубах»
7 минут назад
«Тедеско боится Лукаку, зная, какой авторитет у него в раздевалке. У Швеции была та же проблема с Ибрагимовичем». Журналист Тавольери о форварде «Наполи»
311 минут назад
«Челси» – «Гент». Йоргенсен, Мудрик, Феликс, Нету и Нкунку в старте. Онлайн-трансляция
13 минут назадLive
Скоулз о трансферах «МЮ»: «Тренер усложняет селекцию, потому что неизвестно, как они хотят играть. Подбирать игроков под стиль, о котором ничего не знаешь, почти невозможно»
137 минут назад
Итурральде о пенальти за руку Камавинга в матче с «Лиллем»: «Верное решение. Он поднимает руку и останавливает ею мяч, летящий в створ»
645 минут назад
Свинов о «Спартаке»: «Один негативный момент – не отпустили в аренду повторно. Понял, что буду третьим, это был удар. Из-за отношения к тренировкам потерял в практике, что стало уроком»
352 минуты назад
77-летний Реднапп о Кине: «Не думаю, что он такой крутой, каким себя выставляет. Это все бравада, я был бы не прочь подраться с ним»
7сегодня, 18:08
Ньямси о Батракове: «Будущая главная звезда России, поддерживаем его всей командой. Не удивляет его успех, он большой работяга, дорабатывает даже после тренировки»
5сегодня, 17:38