Жюль Кунде: «Мы мешаем себе жить, беспокоясь о том, что скажут или подумают люди. Я бы давно закончил с футболом, если бы слушал все, что говорят обо мне»

Жюль Кунде считает, что мода помогает стирать границы между людьми.

«Я вижу моду как способ самопознания и укрепления уверенности в себе. Будучи замкнутым человеком, я быстро понял, что мода – это способ самовыражения и взаимодействия с окружающими, не произнося ни слова. Одежда также может быть использована для начала разговора, разрушения барьеров и создания мостов между людьми, у которых нет ничего общего. На мой взгляд, мода затрагивает все аспекты жизни и касается всех сфер.

Я хорошо себя знаю, чувствую себя комфортно с собой и с тем, что на мне. Я думаю, что мы мешаем себе жить и создаем барьеры, когда начинаем беспокоиться о том, как нас видят другие и что они могут сказать или подумать. В этом плане футбол очень помог мне, потому что если бы я слушал все, что говорили и писали, я, вероятно, давно бы закончил с футболом», – сказал защитник «Барселоны».