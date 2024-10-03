Парфенов о сборной России: «Если нет соперника, настроиться на матч с каким-то клубом будет тяжело. В такой ситуации ребятам будет на пользу, если они останутся в клубах»
Дмитрий Парфенов высказался о вызове игроков в сборную России.
Ранее сообщалось, что национальная команда не может найти соперника на ближайший учебно-тренировочный сбор.
«Недавно собирались, слетали во Вьетнам. Если нет соперника, настроить ребят на матч с каким-то клубом будет тяжело.
Получается такая ситуация, что ребятам будет на пользу, если они останутся в клубах.
Конечно, если есть возможность с кем-то сыграть, то лучше играть», – сказал российский тренер и экс-игрок «Спартака».
Если для сборной России не найдут соперника, октябрьский сбор отменят. С клубом и Медиалигой играть отказались («СЭ»)
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
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