Дмитрий Булыкин: «Лучше отменить октябрьский сбор национальной команды, чем играть с Медиалигой»
Дмитрий Булыкин высказался о матче сборной России против команды из Медиалиги.
«Если сборной России не с кем играть, то лучше отменить октябрьский сбор, чем играть друг с другом или с Медиалигой. Лучше пропустить и дать футболистам паузу, чтобы многие отдохнули и залечили болячки.
То, что РФС не нашел соперников сборной России в октябре, говорит, что у всех напряженный календарь. Я уверен, если бы был малейший шанс пригласить какую-то сборную, то РФС его не упустил бы. Но, видимо, это тяжело сделать, когда ты находишься в таком положении в мировом футболе.
Однако думаю, что РФС делает все возможное, чтобы наши футболисты прогрессировали», – заявил экс-игрок сборной России.
Что известно о сборной по медиафутболу? Хотят сыграть с командой Карпина, в конце года ЧМ с 🇫🇷 и 🇳🇱
Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: «Чемпионат»
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