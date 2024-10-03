Дмитрий Булыкин: «Лучше отменить октябрьский сбор национальной команды, чем играть с Медиалигой»

Дмитрий Булыкин высказался о матче сборной России против команды из Медиалиги.

«Если сборной России не с кем играть, то лучше отменить октябрьский сбор, чем играть друг с другом или с Медиалигой. Лучше пропустить и дать футболистам паузу, чтобы многие отдохнули и залечили болячки.

То, что РФС не нашел соперников сборной России в октябре, говорит, что у всех напряженный календарь. Я уверен, если бы был малейший шанс пригласить какую-то сборную, то РФС его не упустил бы. Но, видимо, это тяжело сделать, когда ты находишься в таком положении в мировом футболе.

Однако думаю, что РФС делает все возможное, чтобы наши футболисты прогрессировали», – заявил экс-игрок сборной России.

Что известно о сборной по медиафутболу? Хотят сыграть с командой Карпина, в конце года ЧМ с 🇫🇷 и 🇳🇱