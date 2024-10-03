Самедов о сборной: «Затрудняюсь ответить, нужно ли команде собираться, если матча не будет. Я не был в ситуации, чтобы мы просто приехали и повидались»
Александр Самедов высказался о возможной отмене сбора национальной команды.
Ранее сообщалось, что октябрьский сбор национальной сборной отменят, если команде не смогут найти соперника для товарищеского матча.
«Никогда не был в такой ситуации, чтобы мы просто приехали и повидались. Все время были матчи: либо отборочные, либо товарищеские. Черта всегда подводились игрой.
Может быть, сейчас нашим футболистам стоит повидаться, но если нет игры... Тяжелая ситуация. Я в таком положении никогда не был. Затрудняюсь ответить, нужно ли сборной собираться, если матча не будет», – сказал бывший полузащитник сборной России.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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