Самедов о сборной: «Затрудняюсь ответить, нужно ли команде собираться, если матча не будет. Я не был в ситуации, чтобы мы просто приехали и повидались»

Александр Самедов высказался о возможной отмене сбора национальной команды.

Ранее сообщалось , что октябрьский сбор национальной сборной отменят, если команде не смогут найти соперника для товарищеского матча.

«Никогда не был в такой ситуации, чтобы мы просто приехали и повидались. Все время были матчи: либо отборочные, либо товарищеские. Черта всегда подводились игрой.

Может быть, сейчас нашим футболистам стоит повидаться, но если нет игры... Тяжелая ситуация. Я в таком положении никогда не был. Затрудняюсь ответить, нужно ли сборной собираться, если матча не будет», – сказал бывший полузащитник сборной России.