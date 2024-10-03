Киммих об ошибке Нойера в игре с «Астон Виллой»: «Мы не виним его. «Бавария» часто извлекает пользу из того, что Ману играет высоко»

Йозуа Киммих не стал винить Мануэля Нойера в победном голе «Астон Виллы».

«Бавария» на выезде проиграла «Астон Вилле » (0:1) во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов . На 79-й минуте форвард англичан Джон Дуран перекинул мяч через вышедшего далеко из ворот голкипера мюнхенцев.

«Возможно, мы играли немного высоковато. Нойер обычно находится немного выше. Мы часто извлекаем пользу из того, что Ману играет высоко, поэтому мы не виним его за гол.

Даже если не все было идеально в этом матче, у нас были очень хорошие моменты. Их было не так много, но они были стопроцентными», – сказал полузащитник «Баварии» Киммих DAZN.

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Жуткая ошибка Нойера – и «Бавария» неожиданно влетела «Вилле»