Нойер о 0:1 с «Виллой»: «Бавария» сыграла не плохой, но и не лучший матч. Все знают, что я выхожу из ворот, это часть моей игры. Не знаю, попросит ли тренер изменить что-то»

Мануэль Нойер высказался о поражении «Баварии» от «Астон Виллы» (0:1) в ЛЧ.

«Мы сыграли не плохой, но и не наш лучший матч. Такое бывает в футболе.

Они хорошо сыграли и создали нам трудности. Нам удалось создать моменты, но, к сожалению, мы не смогли их реализовать», – сказал вратарь «Баварии».

Кроме того, Нойер прокомментировал гол Джона Дурана после своей ошибки.

«Все знают, что я всегда выхожу из ворот, это часть моей игры. Нападающий сыграл хорошо.

Я мог бы стоять на два метра глубже, но это наш стиль игры. Не знаю, попросит ли тренер изменить что-то после этого гола. Просчитанный риск? Это наша игра», – добавил Мануэль Нойер .

«Бавария» после ошибки Нойера пропустила от «Астон Виллы». Вратарь далеко вышел из ворот – Дуран забросил мяч ему за спину