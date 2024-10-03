Нойер о 0:1 с «Виллой»: «Бавария» сыграла не плохой, но и не лучший матч. Все знают, что я выхожу из ворот, это часть моей игры. Не знаю, попросит ли тренер изменить что-то»
Мануэль Нойер высказался о поражении «Баварии» от «Астон Виллы» (0:1) в ЛЧ.
«Мы сыграли не плохой, но и не наш лучший матч. Такое бывает в футболе.
Они хорошо сыграли и создали нам трудности. Нам удалось создать моменты, но, к сожалению, мы не смогли их реализовать», – сказал вратарь «Баварии».
Кроме того, Нойер прокомментировал гол Джона Дурана после своей ошибки.
«Все знают, что я всегда выхожу из ворот, это часть моей игры. Нападающий сыграл хорошо.
Я мог бы стоять на два метра глубже, но это наш стиль игры. Не знаю, попросит ли тренер изменить что-то после этого гола. Просчитанный риск? Это наша игра», – добавил Мануэль Нойер.
«Бавария» после ошибки Нойера пропустила от «Астон Виллы». Вратарь далеко вышел из ворот – Дуран забросил мяч ему за спину
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: твиттер Bayern & Germany
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