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  • Компани о 0:1 с «Виллой»: «Бавария» хорошо начала, но потеряла темп. Во 2-м тайме было много моментов, не смогли реализовать. Извлечем уроки из сегодняшней игры»
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Компани о 0:1 с «Виллой»: «Бавария» хорошо начала, но потеряла темп. Во 2-м тайме было много моментов, не смогли реализовать. Извлечем уроки из сегодняшней игры»

Венсан Компани высказался о поражении «Баварии» от «Астон Виллы» (0:1) в ЛЧ.

«Если быть объективным, мы хорошо начали игру, у нас были хорошие первые 15 минут, но потом немного потеряли темп. Тем не менее, мы не позволили сопернику создать опасные моменты.

Во втором тайме игра была значительно лучше, мы контролировали ход матча, делали хорошие забегания вглубь и создали несколько отличных моментов, но не смогли их реализовать.

Поздравляю «Астон Виллу». Мы на этом не остановимся, извлечем уроки из сегодняшнего матча и пойдем дальше», – сказал главный тренер «Баварии». 

У «Баварии» первое поражение в сезоне – было 6 побед и ничья. Сегодня проиграли «Астон Вилле» в ЛЧ

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: твиттер Bayern & Germany
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