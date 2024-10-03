Жуткая ошибка Нойера – и «Бавария» неожиданно влетела «Вилле»

Красота от Джона Дурана.

Первое поражение «Баварии» Венсана Компани случилось после ошибки опытного Мануэля Нойера. Жутко ошибся против дерзкой «Астон Виллы» – и 0:1.

Нойер далеко вышел из ворот – и получил за шиворот!

38-летнего немца наказал юный Джон Дуран – поймал мяч на ход и резко из-за пределов штрафной перебросил мяч через Нойера. Вратарь в это время стоял за штрафной и не успел вернуться в створ. Еще отметим шикарную передачу Пау Торреса со своей половины.

«Бавария» впервые проиграла в этом сезоне. До этого команда Венсана Компани сыграла вничью (1:1) с «Байером» в Бундеслиге. В предыдущих пяти матчах мюнхенцы побеждали.

А ведь еще пару дней назад Нойер так восторгался обновленной «Баварией»: «К нам вернулась уверенность, и не важно, с кем мы играем, хоть с «Байером». Мы придерживаемся своего стиля игры, доминируем – такого раньше [при Тухеле] не было. Компани дает каждому игроку чувство защищенности, и это заметно как на поле, так и во взаимоотношениях. Мы играем как команда!»

Нойер не так давно ошибался в полуфинале Лиги чемпионов-2023/24 с «Реалом». Мог блокировать дальний удар Винисиуса на 88-й минуте – но отбил мяч перед собой, набегавший Хоселу забил. Следом форвард добавил второй – и «Бавария» вылетела. Еще обиднее, что Нойер совершил очень много сэйвов к этому времени, но его ошибка привела к ответному голу «Реала».

Дуран нашел себя в «Астон Вилле»: 5 голов со скамейки, красивые и победные

Джон Дуран – главный спец по голам со скамейки. Отличился уже в пятый раз в этом сезоне, когда вышел во втором тайме. Теперь колумбиец забил издали спустя девять минут после выхода – уже привычный сюжет для Дурана.

14 сентября «Вилла» горела 0:2 с «Эвертоном», но в итоге выиграла. Тогда Дуран тоже забил победный, причем крайне эффектно. Подработал и зарядил метров с 40 – и попал в девятку.

Кстати, 40 – это главное число вокруг Дурана на старте сезона. Оказывается, «Астон Вилла» этим летом отклонила множество предложений по игроку. «Не меньше 40 клубов хотят Джона Дурана – вообще все его хотят», – сказал директор футбольных операций Дамиан Видагани для Birmingham Live.

Дурана подписали из «Чикаго Файр» в январе 2023-го за 15 млн фунтов – уже тогда выиграли конкуренцию у топ-команд. Правда, молодой нападающий сел в запас и чаще выходил на замену. За первые полтора сезона набрал только восемь голов. Неудивительно, раз играл так мало.

Зимой он хотел уйти ради игровой практики – звучали слухи об интересе «Милана». Чтобы намекнуть «Астон Вилле», Дуран удалил из описания профиля всех соцсетей упоминания клуба.

Унаи Эмери тут же включил парня в старт на Кубок Англии против «Мидлсбро» – Джон отыграл 70 минут, но не забил. Но в описание профиля «Вилла» все же вернулась. В том же месяце Дуран поздравил колумбийскую футболистку Майру Рамирез с переходом в «Челси» – и добавил к поздравлению три синих сердца. Болельщики не поняли, ведь форварда связывали и с лондонским клубом.

В мае Дуран получил 11 минут славы. В предпоследнем туре против «Ливерпуля» вышел на замену и двумя голами превратил 1:3 в 3:3 – второй получился немного курьезным (после ошибки защитника), но все равно красивым.

На Дурана тут же обратили внимание «Челси» и «Вест Хэм», но «Вилла» даже не рассматривала предложения ниже 40 млн фунтов. Всплывал вариант с обменом на Коннора Галлахера, но он не сложился из-за проблем лондонцев с ФФП .

«Унаи уверен: в течение года Дуран станет топ-форвардом». Клуб очень верит в Джона

Фото: Gettyimages.ru /Michael Steele, Alex Pantling; East News /Darren Staples / AFP