Эмери про 1:0 с «Баварией» в ЛЧ: «Вилла» здорово сражалась и победила. Может быть, попадем в число лучших 8 команд»
Унаи Эмери оценил победу «Астон Виллы» над «Баварией» (1:0) в 2-м туре Лиги чемпионов.
«Мы хотим стабильно играть в Европе на высоком уровне. Мы здорово сражались и победили.
Может быть, мы сможем попасть в число лучших восьми команд», – сказал главный тренер «Астон Виллы».
После 2 матчей бирмингемский клуб с 6 очками делит первое место с 6 клубами на общем этапе ЛЧ.
В 1/8 финала напрямую выходят первые восемь клубов. Команды, которые займут строчки с 9-й по 24-ю, сыграют в стыковых матчах. Остальные вылетают из еврокубков.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт УЕФА
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