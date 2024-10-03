Эмери про 1:0 с «Баварией» в ЛЧ: «Вилла» здорово сражалась и победила. Может быть, попадем в число лучших 8 команд» 

Унаи Эмери оценил победу «Астон Виллы» над «Баварией» (1:0) в 2-м туре Лиги чемпионов.

«Мы хотим стабильно играть в Европе на высоком уровне. Мы здорово сражались и победили.

Может быть, мы сможем попасть в число лучших восьми команд», – сказал главный тренер «Астон Виллы ».

После 2 матчей бирмингемский клуб с 6 очками делит первое место с 6 клубами на общем этапе ЛЧ.

В 1/8 финала напрямую выходят первые восемь клубов. Команды, которые займут строчки с 9-й по 24-ю, сыграют в стыковых матчах. Остальные вылетают из еврокубков.