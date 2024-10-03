У «Баварии» первое поражение в сезоне – было 6 побед и ничья. Сегодня проиграли «Астон Вилле» в ЛЧ

«Бавария» впервые проиграла в этом сезоне.

Сегодня мюнхенцы в гостях уступили «Астон Вилле » (0:1) в матче группового этапа Лиги чемпионов.

До этого команда Венсана Компани сыграла вничью (1:1) с «Байером» в 5-м туре Бундеслиги. В предыдущих пяти матчах сезона «Бавария » одерживала победы.