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У «Баварии» первое поражение в сезоне – было 6 побед и ничья. Сегодня проиграли «Астон Вилле» в ЛЧ

«Бавария» впервые проиграла в этом сезоне.

Сегодня мюнхенцы в гостях уступили «Астон Вилле» (0:1) в матче группового этапа Лиги чемпионов.

До этого команда Венсана Компани сыграла вничью (1:1) с «Байером» в 5-м туре Бундеслиги. В предыдущих пяти матчах сезона «Бавария» одерживала победы.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’
logoБавария
logoВенсан Компани
logoАстон Вилла
logoпремьер-лига Англия
logoбундеслига Германия
logoЛига чемпионов УЕФА
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