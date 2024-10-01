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«Атлетико» забанит примерно 60 фанатов за поведение на дерби с «Реалом» (COPE)

«Атлетико» забанит несколько десятков болельщиков после дерби с «Реалом».

Матч 8-го тура Ла Лиги (1:1) на «Метрополитано» приостанавливали во 2-м тайме после того, как фанаты «Атлетико» стали бросать с трибун предметы в голкипера «Реала» Тибо Куртуа. Болельщики хозяев также скандировали оскорбительные кричалки о соперниках. 

По оценкам «Атлетико», ему придется запретить посещение матчей примерно 60 болельщикам, сообщает журналист COPE Хуанма Кастаньо. Клуб уже забанил одного фаната, бросавшего предметы в Куртуа, и работает над тем, чтобы идентифицировать остальных. 

«Атлетико» указал на «провокации Куртуа» в пояснении для дисциплинарного комитета. Клуб надеется смягчить возможные санкции за поведение фанатов в дерби (El Chiringuito)

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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: COPE
logoРеал Мадрид
logoАтлетико
logoЛа Лига
болельщики
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