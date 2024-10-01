Булыкин пошутил про остановку дерби «Атлетико» – «Реал»: «Надо, чтобы Госдума посоветовала их парламенту Fan ID – тогда будет спокойнее на трибунах»

Дмитрий Булыкин пошутил о введении Fan ID в Испании после скандального дерби.

Матч между «Атлетико» и «Реалом » в 8-м туре Ла Лиги прерывался из-за того, что болельщики начали бросать в направлении вратаря гостей Тибо Куртуа различные предметы.

«Надо, чтобы наша Госдума посоветовала их парламенту ввести Fan ID – тогда будет спокойнее на трибунах.

А если говорить серьезно, такое случается. И бывают моменты, когда большие противостояния вызывают подобные инциденты. Пока не сделали объявление по стадиону, вряд ли можно было успокоить публику», – отметил экс-форвард «Байера».

«Мадридиста – сукины дети, их матери любят трахаться в жопу», «Гути – педик», «викинги» будут сосать наши члены», «кто не скачет, тот «индеец»!» Ла Лига пожаловалась на кричалки фанатов «Атлетико» и «Реала»