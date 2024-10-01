Булыкин пошутил про остановку дерби «Атлетико» – «Реал»: «Надо, чтобы Госдума посоветовала их парламенту Fan ID – тогда будет спокойнее на трибунах»
Дмитрий Булыкин пошутил о введении Fan ID в Испании после скандального дерби.
Матч между «Атлетико» и «Реалом» в 8-м туре Ла Лиги прерывался из-за того, что болельщики начали бросать в направлении вратаря гостей Тибо Куртуа различные предметы.
«Надо, чтобы наша Госдума посоветовала их парламенту ввести Fan ID – тогда будет спокойнее на трибунах.
А если говорить серьезно, такое случается. И бывают моменты, когда большие противостояния вызывают подобные инциденты. Пока не сделали объявление по стадиону, вряд ли можно было успокоить публику», – отметил экс-форвард «Байера».
«Мадридиста – сукины дети, их матери любят трахаться в жопу», «Гути – педик», «викинги» будут сосать наши члены», «кто не скачет, тот «индеец»!» Ла Лига пожаловалась на кричалки фанатов «Атлетико» и «Реала»
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Газета.ru»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости