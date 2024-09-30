«Атлетико» могут наказать частичным закрытием трибун на 2-3 матча. В игре с «Реалом» фанаты бросали предметы на поле (Marca)
«Атлетико» могут наказать частичным закрытием трибун за поведение фанатов.
В игре восьмого тура Ла Лиги с «Реалом» (1:1) болельщики «матрасников» бросали предметы во вратаря гостей Тибо Куртуа. Матч был временно приостановлен и возобновился через 15 минут.
Возможные санкции за подобное нарушение предусматривают проведение двух или трех матчей с частичным закрытием трибун стадиона «Метрополитано».
Отмечается, что главный арбитр матча Матео Бускетс Феррер подробно указал в протоколе порядок произошедших событий.
Домашняя арена «Атлетико» уже подвергалась подобным санкциям за расистские оскорбления в адрес Нико Уильямса из «Атлетика», но впоследствии наказание было отменено.
«Сдохни, Куртуа» кричали фанаты «Атлетико» перед тем, как начали кидать предметы во вратаря «Реала». Ла Лига пожалуется на это в RFEF
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Marca
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