«Атлетико» могут наказать частичным закрытием трибун на 2-3 матча. В игре с «Реалом» фанаты бросали предметы на поле (Marca)

«Атлетико» могут наказать частичным закрытием трибун за поведение фанатов.

В игре восьмого тура Ла Лиги с «Реалом » (1:1) болельщики «матрасников» бросали предметы во вратаря гостей Тибо Куртуа . Матч был временно приостановлен и возобновился через 15 минут.

Возможные санкции за подобное нарушение предусматривают проведение двух или трех матчей с частичным закрытием трибун стадиона «Метрополитано».

Отмечается, что главный арбитр матча Матео Бускетс Феррер подробно указал в протоколе порядок произошедших событий.

Домашняя арена «Атлетико » уже подвергалась подобным санкциям за расистские оскорбления в адрес Нико Уильямса из «Атлетика», но впоследствии наказание было отменено.

«Сдохни, Куртуа» кричали фанаты «Атлетико» перед тем, как начали кидать предметы во вратаря «Реала». Ла Лига пожалуется на это в RFEF