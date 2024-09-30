Куртуа кричал «Вперед!» болельщикам «Атлетико» после гола «Реала». Коке после остановки матча сказал фанатам: «Нам нужно играть, черт возьми!»
Коке пообщался с фанатами «Атлетико» после остановки дерби из-за их поведения.
Игра была прервана после того, как болельщики начали бросать различные предметы в направлении голкипера «Реала» Тибо Куртуа.
Marca передает, что после гола Эдера Милитао бельгиец повернулся в сторону трибуны за воротами и крикнул: «Вперед!» Вскоре после этого в него полетели зажигалки и другие вещи.
После остановки игры судьей Коке был одним из тех, кто попытался успокоить посетителей «Метрополитано». Он подошел к южной трибуне и, обращаясь к болельщикам, воскликнул: «Нам нужно играть, черт возьми!»
Пауза в матче растянулась более чем на 15 минут.
«Атлетико» – «Реал» прерывали из-за фанатов: метали мусор в Куртуа. Долетел даже бутерброд
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Marca
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