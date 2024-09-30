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  • «Сдохни, Куртуа» кричали фанаты «Атлетико» перед тем, как начали кидать предметы во вратаря «Реала». Ла Лига пожалуется на это в RFEF
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«Сдохни, Куртуа» кричали фанаты «Атлетико» перед тем, как начали кидать предметы во вратаря «Реала». Ла Лига пожалуется на это в RFEF

Фанаты «Атлетико» желали смерти Тибо Куртуа во время дерби с «Реалом».

Матч «Атлетико» и «Реала» в 8-м туре Ла Лиги (1:1) приостановили после того, как фанаты «матрасников» стали бросать предметы в Куртуа – голкипер «Реала» помахал в сторону трибуны рукой, когда в штрафную прилетел первый предмет, подначивая фанатов. Игра была возобновлена спустя 15 минут.

Незадолго до того, как фанаты начали кидать в Куртуа предметы, болельщики кричали «сдохни, Куртуа».

Ла Лига пожалуется на этот и другие эпизоды в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF), сообщает COPE. Будет составлен специальный отчет о матче, который передадут в Комитет по проведению соревнований и борьбе с насилием.

«Атлетико» – «Реал» прерывали из-за фанатов: метали мусор в Куртуа, был даже бутерброд. Симеоне обвинил вратаря в провокации

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Marca
logoРеал Мадрид
logoАтлетико
logoЛа Лига
происшествия
болельщики
Федерация футбола Испании
logoТибо Куртуа
контент
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