Экс-судья Николаев о наступе Тормены на пах Гонду: «Сухой должен был удалять: виден и умысел, и нежелание игры в мяч, плюс открытые шипы – как оружие»
Такое мнение выразил бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев. В матче 10‑го тура Мир РПЛ защитник «Краснодара» Витор Тормена на 14‑й минуте наступил на пах форварда петербуржцев Лусиано Гонду, Сухой показал бразильцу желтую карточку. Игра завершилась победой «быков» (2:0).
– Момент дискуссионный, но проще объяснить, что это красная карточка. В плане продавливания как можно еще продавить. И так эпизод смотрится очень страшно.
– Была ли возможность у игрока «Краснодара» не делать этого движения?
– Он мог просто переступить через игрока. У него была для этого возможность. Не хочу говорить, что это было сделано с умыслом, не хочется в это верить, но по картинке все можно было сделать по‑другому.
Виден и умысел, и нежелание игры в мяч. Плюс до этого он заваливает Лусиано. Все здесь за то, чтобы игрок пошел отдыхать раньше времени. Сухой в идеале должен был удалять, но и ВАР как минимум мог его позвать посмотреть эпизод.
Плюс открытые шипы – как оружие. Это тоже один из определяющих факторов за красную карточку в этой ситуации, – сказал Николаев в программе «Правила игры» на «Матч! Премьер».
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