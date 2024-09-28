Наступ пяткой в пах – но не красная. Пожалели «Краснодар»?

«Зенит» мог быть в большинстве.

На 14-й минуте центрального матча «Краснодар» – «Зенит» хозяева очень рисковали остаться вдесятером. Защитник Витор Тормена после единоборства вот так наступил на Лусиано Гонду.

До этого Тормена уже сфолил, завалил соперника руками со спины. А затем наступил ему на пах.

Смягчающая трактовка: Тормена пытался переступить через Гонду, но не расчитал длину шага.

Отягчающее прочтение: если бы хотел переступить – наверняка переступил бы, это не борьба на скорости, вроде бы ничего не мешало быть аккуратнее.

Был ли в действиях краснодарца конкретно такой умысел – наступить сопернику побольнее, именно так пяткой между ног – конечно, на 100 процентов понять невозможно. Сам он наверняка в таком не признается, даже если так и задумывал.

На условия для красной карточки было весьма похоже. Тут можно оценить в динамике.

Экс-арбитр Анатолий Синяев (телеграм-канал «Але, рэф» ) склоняется к тому же: «Красная карточка должна быть. Надо смотреть в динамике с общей камеры. Свисток прозвучал уже пару секунд как. Тормена полностью контролировал свою ногу и тело, не пытался переступить соперника, а намеренно совал ногу. И движение довольно резкое. А чтобы было больно в том месте, много усилий не нужно».

Быший судья РПЛ Сергей Лапочкин тоже за удаление: «Мне кажется, что не может быть двух мнений. Если это было сделано случайно – не фол и не карточка, если же умышленно наступил – красная карточка за агрессивное поведение. Мяча рядом не было, футболист «Краснодара» наступает на пах. Тут не надо даже продавливания. Непонятно, почему нет удаления и почему не вмешался ВАР», – сказал он для «Матча».

Главный судья Алексей Сухой показал желтую, ВАР его на красную не поправил.

Справедливо ли?