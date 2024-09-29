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  • Медведев о наступе Тормены на пах Гонду: «Опасный для продолжения рода. Он мог избежать этого, очевидно, но не стал. Будем ждать разъяснений»
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Медведев о наступе Тормены на пах Гонду: «Опасный для продолжения рода. Он мог избежать этого, очевидно, но не стал. Будем ждать разъяснений»

Александр Медведев высказался о наступе Витора Тормены на Лусиано Гонду.

Накануне «Зенит» и «Краснодар» (0:2) сыграли в матче 10-го тура Мир РПЛ.

На 14-й минуте игры защитник «быков» наступил на область паха форварду Лусиано Гонду, лежащему на газоне. За это арбитр Алексей Сухой показал бразильцу желтую карточку. За ВАР в матче отвечал Артем Чистяков.

«Тормена сделал опасный для продолжения рода наступ уже после свистка, зафиксировавшего его нарушение. Тормена, очевидно, мог избежать этого, но не стал.

Будем ожидать разъяснений действий судьи на ВАР и главного арбитра», – сказал председатель правления «Зенита».

Изображение: кадр из трансляции «Матч! ТВ»

Тормена наступил на пах Гонду в матче «Краснодара» с «Зенитом». Сухой показал желтую

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Sport24
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoсудьи
logoАлександр Медведев
logoКраснодар
logoАлексей Сухой
видеоповторы
Артем Чистяков
logoВитор Тормена
logoЛусиано Гонду
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