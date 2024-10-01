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Корнеев о наступе Тормены на пах Гонду: «В любой лиге мира это красная. Нужно двумя ногами туда прыгнуть, чтобы удаление было?»

Игорь Корнеев оценил фол Витора Тормены на Лусиано Гонду.

На 14-й минуте матча между «Краснодаром» и «Зенитом» (2:0) в 10-м туре Мир РПЛ Тормена наступил на область паха лежащему на газоне  Гонду. За это арбитр Алексей Сухой показал защитнику «Краснодара» желтую карточку.

Бывший футболист «Барселоны» Игорь Корнеев в эфире «Матч ТВ» заявил, что судья должен был удалять защитника «Краснодара» Витора Тормену в матче чемпионата России против «Зенита».

В матче 10‑го тура МИР РПЛ защитник «Краснодара» Витор Тормена наступил на пах Лусиано на 14‑й минуте, главный судья Алексей Сухой показал за это желтую карточку. Игра завершилась победой «Краснодара (2:0).

«Сначала он его заваливает, а затем наступает между ног. В любой лиге мира это красная карточка.

Объясните, как это не красная карточка? Что нужно сделать, чтобы это была красная карточка? Двумя ногами туда прыгнуть? Никакой логике не поддается, что это не прямое удаление», – сказал экс-игрок «Барселоны».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
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logoпремьер-лига Россия
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logoКраснодар
logoАлексей Сухой
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logoВитор Тормена
logoЛусиано Гонду
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