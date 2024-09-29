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  • Радченко о наступе Тормены на пах Гонду: «Грубое нарушение, нужно было удалять. Казалось, он намеренно сделал это, эпизод повлиял на результат»
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Радченко о наступе Тормены на пах Гонду: «Грубое нарушение, нужно было удалять. Казалось, он намеренно сделал это, эпизод повлиял на результат»

Дмитрий Радченко высказался о неудалении защитника «Краснодара» Витора Тормены.

В 10-м туре Мир РПЛ «Зенит» на выезде уступил «Краснодару» (0:2).

На 14-й минуте игры защитник «быков» Витор Тормена наступил на область паха форварду Лусиано Гонду, лежащему на газоне. За это арбитр Алексей Сухой показал бразильцу желтую карточку. За ВАР в матче отвечал Артем Чистяков.

«За такое нарушение при хорошем просмотре нужно было удалять. Грубое нарушение! Было впечатление, что Тормена намеренно сделал это. Не понимаю, почему его не удалили.

Конечно, этот эпизод повлиял на итоговый результат. Мы много спорим насчет судейства, но в этом направлении нужно работать. Будет правильно, если «Зенит» обратится в ЭСК РФС, потому что если ничего не делать, подобное будет происходить и дальше», – сказал бывший нападающий «Зенита».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Metaratings
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoсудьи
logoКраснодар
Дмитрий Радченко
logoАлексей Сухой
Артем Чистяков
logoВитор Тормена
logoЛусиано Гонду
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