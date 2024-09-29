Орлов о наступе Тормены на пах Гонду: «По повтору впечатление, что наступ умышленный. Если бы Лусиано долго корчился от боли, игрока «Краснодара» удалили бы, возможно»

Геннадий Орлов оценил фол Витора Тормены на Лусиано Гонду.

В матче 10-го тура Мир РПЛ «Краснодар» обыграл «Зенит » (2:0).

На 14-й минуте игры Витор Тормена наступил на область паха лежащему на газоне Лусиано Гонду . За это арбитр Алексей Сухой показал защитнику «Краснодара » желтую карточку.

– Следовало ли удалять Тормену за фол на Лусиано?

– Судья ограничился желтой карточкой. Думаю, на его решение повлияло то, что аргентинец сразу поднялся и пошел. А если бы он лежал, долго корчился от боли, возможно, Тормену и удалили бы.

По повтору сложилось впечатление, что краснодарец умышленно наступил на зенитовца. Но это только по повтору.

В принципе, арбитр давал карточки по делу. Мантуан возмущался, но видно же, что он не успел сыграть в мяч и сбил соперника вблизи своей штрафной, – сказал комментатор.