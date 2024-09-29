Орлов о наступе Тормены на пах Гонду: «По повтору впечатление, что наступ умышленный. Если бы Лусиано долго корчился от боли, игрока «Краснодара» удалили бы, возможно»
Геннадий Орлов оценил фол Витора Тормены на Лусиано Гонду.
В матче 10-го тура Мир РПЛ «Краснодар» обыграл «Зенит» (2:0).
На 14-й минуте игры Витор Тормена наступил на область паха лежащему на газоне Лусиано Гонду. За это арбитр Алексей Сухой показал защитнику «Краснодара» желтую карточку.
– Следовало ли удалять Тормену за фол на Лусиано?
– Судья ограничился желтой карточкой. Думаю, на его решение повлияло то, что аргентинец сразу поднялся и пошел. А если бы он лежал, долго корчился от боли, возможно, Тормену и удалили бы.
По повтору сложилось впечатление, что краснодарец умышленно наступил на зенитовца. Но это только по повтору.
В принципе, арбитр давал карточки по делу. Мантуан возмущался, но видно же, что он не успел сыграть в мяч и сбил соперника вблизи своей штрафной, – сказал комментатор.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
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