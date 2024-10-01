Энрике уверен, что «ПСЖ» выиграет ЛЧ за 4 года: «Мы должны победить сейчас, никакого завтра не существует»
Луис Энрике уверен, что «ПСЖ» выиграет Лигу чемпионов за четыре года.
В Испании Movistar+ выпустил документальный сериал No teneis ni **** idea («У тебя нет **** идеи») о работе Луиса в Париже. Всего выйдет три эпизода по 40 минут.
Главный тренер «Пари Сен-Жермен» не согласился с тем, что цель парижан выиграть Лигу чемпионов может быть отложена на более поздний срок в связи с тем, что команда заметно омолодилась и не является фаворитом турнира.
«Нет, мы победим в течение четырех лет. Четыре года для чего? Нам может прийти конец. Мы должны победить сейчас, никакого завтра не существует», – сказал Энрике в первой серии.
Соглашение тренера с парижанами рассчитано до лета 2025 года.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: RMC Sport
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