Энрике об игре Мбаппе в обороне: «Сражается так же, как и все. Проблема в том, что к некоторым относятся как к богам». Выходит документальный фильм о тренере
30 сентября на Movistar выйдет первая серия мини-документального сериала о личной и профессиональной жизни главного тренера «ПСЖ» в его первый сезон во французском клубе.
Основной сюжетной линией фильма является путь парижан в Лиге чемпионов сезона-2023/24, одним из центральных моментов которого станет четвертьфинал против «Барселоны», который «ПСЖ» выиграл по сумме двух встреч (2:3, 4:1).
После поражения в первом матче 1/4 финала Энрике провел беседу с Мбаппе, объяснив форварду, что ему необходимо исправить в ответном матче.
«Мбаппе сражается так же, как и все остальные – проблема в том, что к ним относятся как к богам, и некоторые обижаются, если говорить что-то о звездных игроках. С ними можно говорить», – отметил Энрике.
«Ты должен быть лидером, должен помогать нам. Если ты не атакуешь, то должен быть лучшим защитником в истории», – сказал главный тренер «ПСЖ» в беседе с Килианом.
Кроме того, Энрике приводил Мбаппе в пример одного из его кумиров в мире спорта. «Именно это он и делал. Он брал всех за яйца и вел за собой», – говорил тренер.
Энрике о Мбаппе после назначения в «ПСЖ»: «Он никогда не защищается, но набирает 25+15 за сезон. Мы должны адаптировать систему к его возможностям». Выходит документальный фильм о тренере
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