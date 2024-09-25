Энрике об игре Мбаппе в обороне: «Сражается так же, как и все. Проблема в том, что к некоторым относятся как к богам». Выходит документальный фильм о тренере

Луис Энрике рассказал, как мотивировал Килиана Мбаппе отрабатывать в обороне.

30 сентября на Movistar выйдет первая серия мини-документального сериала о личной и профессиональной жизни главного тренера «ПСЖ» в его первый сезон во французском клубе.

Основной сюжетной линией фильма является путь парижан в Лиге чемпионов сезона-2023/24, одним из центральных моментов которого станет четвертьфинал против «Барселоны», который «ПСЖ» выиграл по сумме двух встреч (2:3, 4:1).

После поражения в первом матче 1/4 финала Энрике провел беседу с Мбаппе, объяснив форварду, что ему необходимо исправить в ответном матче.

«Мбаппе сражается так же, как и все остальные – проблема в том, что к ним относятся как к богам, и некоторые обижаются, если говорить что-то о звездных игроках. С ними можно говорить», – отметил Энрике.

«Ты должен быть лидером, должен помогать нам. Если ты не атакуешь, то должен быть лучшим защитником в истории», – сказал главный тренер «ПСЖ» в беседе с Килианом.

Кроме того, Энрике приводил Мбаппе в пример одного из его кумиров в мире спорта. «Именно это он и делал. Он брал всех за яйца и вел за собой», – говорил тренер.

Энрике о Мбаппе после назначения в «ПСЖ»: «Он никогда не защищается, но набирает 25+15 за сезон. Мы должны адаптировать систему к его возможностям». Выходит документальный фильм о тренере