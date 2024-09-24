Энрике о «Барсе» Хави перед ответным четвертьфиналом ЛЧ: «Они играют как «Эйбар», длинными передачами. У них нет качества в защите». Выходит документальный фильм о тренере «ПСЖ»

Луис Энрике сравнил игру «Барселоны» при Хави с «Эйбаром».

30 сентября на Movistar выйдет первая серия мини-документального сериала о личной и профессиональной жизни главного тренера «ПСЖ» в его первый сезон во французском клубе.

Основной сюжетной линией фильма является путь парижан в Лиге чемпионов , одним из центральных моментов которого станет четвертьфинал против «Барселоны». Сериал отдельно подчеркивает тренерскую дуэль между Хави и Луисом Энрике .

«Барселона » – это не доминирующая команда и не сильна в защите. У них нет качества в защите.

Они играют длинными передачами. Тер Стеген побил рекорд по количеству длинных передач. Они играют, как «Эйбар », – говорит Луис Энрике в одном из эпизодов, в котором он со своим штабом анализирует игру сине-гранатовых после первого матча, который закончился победой «Барселоны» в Париже со счетом 3:2.

В ответной встрече «ПСЖ » одержал победу со счетом 4:1 и прошел в полуфинал.