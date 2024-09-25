Энрике о Мбаппе после назначения в «ПСЖ»: «Он никогда не защищается, но набирает 25+15 за сезон. Мы должны адаптировать систему к его возможностям». Выходит документальный фильм о тренере

Луис Энрике говорил, что Килиан Мбаппе никогда не обороняется.

30 сентября на Movistar выйдет первая серия мини-документального сериала о личной и профессиональной жизни главного тренера «ПСЖ » в его первый сезон во французском клубе.

Авторы фильма показали отрывок с высказываниями Энрике сразу после назначения в «ПСЖ».

«Если бы побеждал клуб с лучшими игроками в мире, «ПСЖ» бы выиграл Лигу чемпионов 8 раз. Он [Мбаппе ] больше не является центральной частью проекта, я буду менять его, когда это будет необходимо.

Мбаппе никогда не защищается, ему трудно это делать, но он забивает 25 голов и отдает 15 результативных передач [за сезон], и мы должны адаптировать систему к его возможностям», – говорил испанский специалист.