Энрике о Мбаппе после назначения в «ПСЖ»: «Он никогда не защищается, но набирает 25+15 за сезон. Мы должны адаптировать систему к его возможностям». Выходит документальный фильм о тренере
Луис Энрике говорил, что Килиан Мбаппе никогда не обороняется.
30 сентября на Movistar выйдет первая серия мини-документального сериала о личной и профессиональной жизни главного тренера «ПСЖ» в его первый сезон во французском клубе.
Авторы фильма показали отрывок с высказываниями Энрике сразу после назначения в «ПСЖ».
«Если бы побеждал клуб с лучшими игроками в мире, «ПСЖ» бы выиграл Лигу чемпионов 8 раз. Он [Мбаппе] больше не является центральной частью проекта, я буду менять его, когда это будет необходимо.
Мбаппе никогда не защищается, ему трудно это делать, но он забивает 25 голов и отдает 15 результативных передач [за сезон], и мы должны адаптировать систему к его возможностям», – говорил испанский специалист.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: As
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