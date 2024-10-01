Энрике о работе с топ-игроками: «Каждый может быть сильным со слабыми. Некоторым страшно быть сильным с сильными, но не мне»
Тренер «ПСЖ» Луис Энрике описал свой принцип взаимодействия с топ-игроками.
В Испании Movistar+ выпустил документальный сериал No teneis ni **** idea («У тебя нет **** идеи») о первом сезоне Луиса в Париже. Всего выйдет три эпизода по 40 минут.
«Я выполняю все решения клуба – разделяю я их или нет, я их выполняю.
Каждый может быть сильным со слабыми. Некоторым страшно быть сильным с сильными, но не мне», – сказал Энрике в первой серии, посвященной его отношениям с форвардом Килианом Мбаппе.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: RMC Sport
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