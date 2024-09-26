Энрике готов отдавать 50% своей зарплаты журналистам, чтобы не общаться с ними: «Если вы скажете мне подписать такую бумагу, я это сделаю»
Луис Энрике готов отказаться от денег, чтобы избежать общения с журналистами.
«Я хорошо провожу с вами время. Я никогда не прерывал пресс-конференцию, мне нравится говорить, я говорю то, что должен сказать.
Мне в голову пришла спонтанная мысль: если вы скажете мне подписать бумагу, согласно которой вы заберете 50% моей зарплаты, но я смогу больше не выступать [на пресс-конференциях], я ее подпишу.
Когда подписываешь контракт с клубом, ты обязан общаться с прессой. Если я смогу избежать этого, я буду избегать – особенно интервью после матчей», – сказал главный тренер «ПСЖ».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: RMC Sport
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