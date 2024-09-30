Экс-судья Эстрада Фернандес о фанатах «Атлетико» в дерби: «Куртуа вряд ли получит наказание, а клуб нужно оштрафовать и закрыть трибуны. Ножи и зажигалки на стадионах недопустимы – однажды может случиться беда»

Хавьер Эстрада Фернандес высказался о событиях в дерби «Атлетико» и «Реала».

Матч «Атлетико» и «Реала» в 8-м туре Ла Лиги (1:1) приостановили после того, как фанаты «матрасников» стали бросать предметы в Куртуа – голкипер «Реала» помахал в сторону трибуны рукой, когда в штрафную прилетел первый предмет, подначивая фанатов. Пауза продлилась более 15 минут.

«Для игроков нормально праздновать забитые голы. Единственный, кто может контролировать провокационное поведение, – это судья.

Если все это началось просто из-за того, что он повернулся к трибуне, чтобы отпраздновать гол, я думаю, что наказания не будет. Сомневаюсь, что он его получит. Даже с теми инструментами, которые есть сейчас, они могли бы проверить, есть ли [в действиях Куртуа] что-то наказуемое, но я думаю, что если это не отражено в протоколе, ничего нельзя сделать.

Если мы обратимся к дисциплинарному режиму, то обнаружим некоторые проблемы. И «Атлетико» должен подвергнуться наказанию с частичным закрытием трибун и денежным штрафом. Недопустимо, чтобы люди проносили на стадионы с зажигалки и ножи... Клубы должны приложить усилия, чтобы контролировать это. Однажды может случиться беда.

К сожалению, им придется сполна ответить за действия небольшой группы. Такие ситуации наносят большой ущерб футболу», – сказал бывший арбитр Ла Лиги.

«Сдохни, Куртуа» кричали фанаты «Атлетико» перед тем, как начали кидать предметы во вратаря «Реала». Ла Лига пожалуется на это в RFEF