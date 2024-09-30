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  • Канисарес о Куртуа во время дерби: «Вратарь – жертва, в меня как-то бросили вырванное сиденье. Приветствую остановку матча, пора принимать меры»
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Канисарес о Куртуа во время дерби: «Вратарь – жертва, в меня как-то бросили вырванное сиденье. Приветствую остановку матча, пора принимать меры»

Сантьяго Канисарес высказался о поведении Тибо Куртуа на матче с «Атлетико».

«Реал» играл в гостях на «Метрополитано» в матче 8-го утра Ла Лиги.

В середине 2-го тайма в Тибо Куртуа, ранее выступавшего за «Атлетико», с трибун бросили предмет – вероятно, это была зажигалка. Бельгиец сообщил об этом судье, однако болельщики «Атлетико» продолжили бросать предметы. В частности, Куртуа держал в руках пакет с мусором.

Стоит отметить, что Куртуа помахал в сторону трибуны рукой, когда в штрафную прилетел первый предмет, подначивая фанатов.

«Среди негатива, который это влечет за собой, во всем этом есть что-то положительное. Я говорю так, потому что я пережил подобное на многих стадионах, и наконец-то были приняты меры против этой ситуации в отношении вратаря.

Вратарю всегда говорили, что «он протестовал, обращался к судье, спорил с нападающим», поэтому провоцировал. Нет, послушайте, вратарь выполняет свою работу – и точка. Вратарь никогда не должен обращаться к трибуне. В этом Куртуа не преуспел, но он – жертва этой трибуны. Пришло время принять меры.

Вот почему, несмотря на негатив, я приветствую то, что наконец-то матч был остановлен. Матч всегда останавливался, если кто-то получал травму, а теперь возникла иная необходимость, это следует всем обдумать.

Я лично видел, как моя жизнь подвергалась опасности на одном из стадионов во время матча Ла Лиги. В меня бросили вырванное сиденье с кусочками цемента. Кинули мне на поле. И знаете, что случилось? Прибежал оператор, чтобы убрать его с середины.

К счастью, не попало в меня, в тот день я почувствовал, что это могло бы мне очень навредить. И если бы я жаловался судье, то был бы как всегда виноват как вратарь», – заявил экс-голкипер «Валенсии».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: ElDesmarque
logoРеал Мадрид
logoАтлетико
logoСантьяго Канисарес
logoЛа Лига
происшествия
болельщики
logoТибо Куртуа
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