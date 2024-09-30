Мостовой о словах Абаскаля про «Спартак»: «Забудьте про него, посторонний человек. Есть люди, которые всю жизнь отдают себя футболу, а кто-то учится»
Александр Мостовой раскритиковал Гильермо Абаскаля за слова про «Спартак».
Ранее бывший тренер москвичей высказался о работе в «Спартаке»: «Если это эксперимент, то роскошный. Очень доволен третьим местом. Возможно, были бы близки к титулу, если бы не допустили ошибок в первый год».
«Забудьте про Абаскаля. Он посторонний человек в футболе, и не только в нашем.
Эксперимент... У нас очень любят экспериментировать. Есть люди, которые всю жизнь отдают себя футболу, а кто-то учится...
Я вообще не понимаю, как у Абаскаля хватает еще совести приезжать на стадион «Спартака», а потом где-то выступать», – заявил бывший полузащитник «Спартака» и «Сельты».
Мостовой заявил, что пройдет стажировку в «Спартаке» в октябре: «Уже согласовано. Рад, что наконец приду в команду с футбольным человеком»
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Спорт-Экспресс»
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