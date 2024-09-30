Мостовой об опросе ВЦИОМ: «Нужно больше спрашивать футбольных людей. Сейчас думают о другом, все поменялось с введением Fan ID, с обстановкой в стране»

Александр Мостовой высказался о результатах опроса об интересе россиян к футболу.

Согласно исследованию ВЦИОМ, доля безразличных к футболу в России людей увеличилась с 43% до 77% с 2005 года.

«Если бы на стадионе провели такой опрос, то, наверное, меньше было бы равнодушных к футболу людей. Многие же руководствуются эмоциями, команда победила, ты радуешься, проиграла – наоборот. Сидишь на стадионе, все хорошо, а дома смотришь, все плохо.

Конечно, многое зависит от того, где проводить такой опрос, от людей, которых опрашивают, мы же не знаем, кого именно опрашивали. Может быть, спрашивали людей, которые вообще не любят футбол, а им нравится теннис.

Если меня сейчас спросят, люблю ли я керлинг, то, конечно, я скажу, что нет. В России живет 150 млн людей, из них опросили 1 600, неизвестно же, кто это. Нужно больше спрашивать футбольных людей, конечно, будет такой результат опроса.

Но вообще я давно об этом говорил, ничего нового не услышал. Сейчас люди думают о другом, все поменялось с введением карты болельщика, с обстановкой в стране, люди думают не о футболе, а о том, как детей прокормить.

Ну и качество футбола, когда ты не играешь нигде, смотришь европейский чемпионат, Лигу чемпионов, Лигу Европы, потом переключаешь на наш, то все совсем другое. Все, что сказали, давно было ясно», – заявил бывший игрок сборной России Мостовой .

77% россиян равнодушны к футболу. 4% считают себя постоянными болельщиками – почти в 5 раз меньше, чем в 2005-м (ВЦИОМ)