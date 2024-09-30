Мостовой о «Краснодаре»: «Мусаев ни при чем, играют-то футболисты. При Ивиче шли на первом-втором месте – человека убирают. Нам, футбольным людям, это непонятно»
Команда Мурада Мусаева одержала в Мир РПЛ семь побед подряд и после десяти туров идет на первом месте, набрав 24 очка.
– Когда меняли Владимира Ивича, было много недопонимания и негатива, а сейчас команда идет на первом месте.
– Ну а как? Команда при Ивиче шла на первом-втором месте долгую часть чемпионата. Конечно, негатив. Убирают человека, который идет с командой на первом-втором месте. Конечно, нам, футбольным людям, это непонятно.
Но я и сейчас это повторю, причем не переобуюсь, как многие сейчас это делают: у «Краснодара» сильная, хорошая команда, у них один из лучших игроков и лучший нападающий – Кордоба.
Ну что, эта команда будет на седьмом месте? Да нет, конечно. И Мусаев здесь ни при чем. Какая разница, кто там у руля? Играют-то футболисты. А если будут делать такие подарки, как сделал Караваев, то вообще можно рассчитывать на большее, – сказал бывший игрок сборной России Александр Мостовой.
«Краснодар» заслужил победу над «Зенитом». Вот чем
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