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Александр Мостовой: «Чем Станкович лучше Мостового? Ничем, но он хотя бы футбольный человек, а Абаскаль не знает, что такое футбол»

Александр Мостовой считает, что он «ничем» не хуже, чем Деян Станкович.

– Станкович чем лучше Мостового?

– Ну, я думаю, ничем не лучше. Но Станкович хотя бы футбольный человек. Первое, что я сказал.

– Но зачем брать какого-то заезжего серба, когда есть свои?

– Это же не только Станкович, можно другие фамилии назвать.

– То есть ничем, просто лотерея?

– Да, лотерея.

– А в «Спартаке» не оценивали работу Станковича, что ли?

– Оценивали. Но тут есть работа агентов, какие-то дружеские с кем-то отношения – в футболе это сплошь и рядом.

– При этом ты не против попасть к нему на стажировку?

– Да, мы через неделю пойдем. Это нужно для получения лицензии.

Мне раньше, когда Абаскаль был, говорили про стажировку – конечно, я не пойду к нему. Ну вы представляете? Мостовой, у которого голов больше, чем Абаскаль игр про футбол видел – я к нему пойду, ну вы чего? Человек вообще не знает, что такое футбол, – сказал бывший игрок «Спартака» и сборной России в шоу «На два слова».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: страница «РИА Новости Спорт» во «ВКонтакте»
logoСпартак
logoДеян Станкович
logoпремьер-лига Россия
logoАлександр Мостовой
Р-Спорт
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