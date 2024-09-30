Александр Мостовой: «Чем Станкович лучше Мостового? Ничем, но он хотя бы футбольный человек, а Абаскаль не знает, что такое футбол»
– Станкович чем лучше Мостового?
– Ну, я думаю, ничем не лучше. Но Станкович хотя бы футбольный человек. Первое, что я сказал.
– Но зачем брать какого-то заезжего серба, когда есть свои?
– Это же не только Станкович, можно другие фамилии назвать.
– То есть ничем, просто лотерея?
– Да, лотерея.
– А в «Спартаке» не оценивали работу Станковича, что ли?
– Оценивали. Но тут есть работа агентов, какие-то дружеские с кем-то отношения – в футболе это сплошь и рядом.
– При этом ты не против попасть к нему на стажировку?
– Да, мы через неделю пойдем. Это нужно для получения лицензии.
Мне раньше, когда Абаскаль был, говорили про стажировку – конечно, я не пойду к нему. Ну вы представляете? Мостовой, у которого голов больше, чем Абаскаль игр про футбол видел – я к нему пойду, ну вы чего? Человек вообще не знает, что такое футбол, – сказал бывший игрок «Спартака» и сборной России в шоу «На два слова».
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