Мбаппе вошел в заявку «Реала» на матч с «Лиллем» в ЛЧ. Форвард не играл с «Атлетико» из-за травмы бедра

Килиан Мбаппе вошел в заявку «Реала» на матч Лиги чемпионов против «Лилля».

Французский форвард почувствовал дискомфорт в бедре во время матча седьмого тура Ла Лиги с «Алавесом» (3:2) и был заменен на 80-й минуте.

Позже «Реал » сообщил , что у Мбаппе травма двуглавой мышцы бедра, из-за которой он пропустит около трех недель. Он не играл против «Атлетико» в мадридском дерби.

Сообщается, что повреждение оказалось не столь серьезным, как предполагалось, и нападающий планирует завтра провести тренировку в общей группе.

За «Лилль» играет брат Килиана Этан Мбаппе .

Минус Мбаппе у «Реала». Десятая травма на старте сезона!