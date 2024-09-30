Мбаппе вошел в заявку «Реала» на матч с «Лиллем» в ЛЧ. Форвард не играл с «Атлетико» из-за травмы бедра
Килиан Мбаппе вошел в заявку «Реала» на матч Лиги чемпионов против «Лилля».
Французский форвард почувствовал дискомфорт в бедре во время матча седьмого тура Ла Лиги с «Алавесом» (3:2) и был заменен на 80-й минуте.
Позже «Реал» сообщил, что у Мбаппе травма двуглавой мышцы бедра, из-за которой он пропустит около трех недель. Он не играл против «Атлетико» в мадридском дерби.
Сообщается, что повреждение оказалось не столь серьезным, как предполагалось, и нападающий планирует завтра провести тренировку в общей группе.
За «Лилль» играет брат Килиана Этан Мбаппе.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Marca
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости