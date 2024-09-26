Минус Мбаппе у «Реала». Десятая травма на старте сезона!
Что делать?
«Реал» снова страдает из-за травм: на три недели вылетел Килиан Мбаппе, а ведь только начал забивать.
Француз точно не сыграет с «Атлетико», но должен вернуться к класико.
Мбаппе – мимо «Атлетико», хотя очень хотел сыграть
После матча с «Алавесом» Карло Анчелотти почти не переживал: «Мбаппе устал и просил замену, но мы проведем дополнительные тесты. Не думаю, что у него что-то серьезное. Это небольшой дискомфорт, не более».
Увы, итальянец ошибся.
Утром Килиану диагностировали травму двуглавой мышцы бедра левой ноги. Пропустит три недели – там важнейшие матчи:
● Мадридское дерби с «Атлетико», играют в гостях;
● Выезд к «Лиллю» в Лиге чемпионов;
● Домашняя игра с «Вильярреалом»;
● Матчи в сборной Франции – с Израилем и Бельгией.
Marca пишет, что Мбаппе хотел сыграть в дерби «любой ценой», но травма не оставила шансов. Его возвращение ожидается 19 октября к игре против «Сельты», за три дня до матча с «Боруссией» – и за неделю до класико с «Барселоной».
Помимо дерби с «Атлетико», Мбаппе придется пропустить и встречу с командой родного брата – 17-летний Этан Мбаппе выступает за «Лилль»: наверняка планировали сыграть друг против друга. Никак не выйдет.
Потеря Килиана чувствительна для «Мадрида»: он забивает пять матчей подряд, лучший бомбардир в этом сезоне с семью голами.
«Реал» страдает от травм. Уже десятая!
Грустный юбилей.
Проблемы у Анчелотти начались еще до старта сезона. За несколько дней до Суперкубка Европы против «Аталанты» кресты порвал Жоан Мартинес – 16-летний центральный защитник, на которого, по данным Marca и As, рассчитывали в первой команде уже в этом году.
На предматчевой тренировке на полтора месяца вылетел Эдуардо Камавинга с растяжением связки левого колена. Через 10 дней «Реал» на месяц потерял еще и Джуда Беллингема – повреждение подошвенной мышцы правой ноги.
Дальше по очереди выбыли Дани Себальос, Ферлан Менди, Орельен Тчуамени, Эдер Милитао, Браим Диас. Теперь к списку травмированных присоединился еще и Мбаппе.
Что делать без Мбаппе? Анчелотти вернет ромб?
Травма Килиана поставила тренера «Мадрида» перед дилеммой: продолжить по формации 4-3-3 или откатиться к прошлогодним настройкам. Тогда играли по 4-4-2 ромб, а в роли десятки выходил Беллингем. Парой форвардов становились Винисиус и Родриго.
Marca пишет, что Анчелотти уже решил вернуться на ромб, хотя есть еще пара вариантов:
● Вместо Мбаппе сыграет Эндрик, схема 4-3-3 не меняется. Можно поставить Арду Гюлера на правый фланг, а Родриго выпустить в роли ложной девятки.
● Возвращение к 4-4-2 – с выходом 39-летнего Луки Модрича рядом с Орельеном Тчуамени. Федерико Вальверде уйдет на правый фланг.
У Анчелотти не так много вариантов: травмирован Себальос, а Камавинга пока не готов и точно не выйдет с первых минут.
Похоже, Анчелотти нащупал идеальный вариант. Первый час игры с «Алавесом» был безупречным для «Реала»
Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press