Минус Мбаппе у «Реала». Десятая травма на старте сезона!

Что делать?

«Реал» снова страдает из-за травм: на три недели вылетел Килиан Мбаппе, а ведь только начал забивать.

Француз точно не сыграет с «Атлетико», но должен вернуться к класико.

Мбаппе – мимо «Атлетико», хотя очень хотел сыграть

После матча с «Алавесом» Карло Анчелотти почти не переживал: «Мбаппе устал и просил замену, но мы проведем дополнительные тесты. Не думаю, что у него что-то серьезное. Это небольшой дискомфорт, не более».

Увы, итальянец ошибся.

Утром Килиану диагностировали травму двуглавой мышцы бедра левой ноги. Пропустит три недели – там важнейшие матчи:

● Мадридское дерби с «Атлетико», играют в гостях;

● Выезд к «Лиллю» в Лиге чемпионов;

● Домашняя игра с «Вильярреалом»;

● Матчи в сборной Франции – с Израилем и Бельгией.

Marca пишет, что Мбаппе хотел сыграть в дерби «любой ценой», но травма не оставила шансов. Его возвращение ожидается 19 октября к игре против «Сельты», за три дня до матча с «Боруссией» – и за неделю до класико с «Барселоной».

Помимо дерби с «Атлетико», Мбаппе придется пропустить и встречу с командой родного брата – 17-летний Этан Мбаппе выступает за «Лилль»: наверняка планировали сыграть друг против друга. Никак не выйдет.

Потеря Килиана чувствительна для «Мадрида»: он забивает пять матчей подряд, лучший бомбардир в этом сезоне с семью голами.

«Реал» страдает от травм. Уже десятая!

Грустный юбилей.

Проблемы у Анчелотти начались еще до старта сезона. За несколько дней до Суперкубка Европы против «Аталанты» кресты порвал Жоан Мартинес – 16-летний центральный защитник, на которого, по данным Marca и As, рассчитывали в первой команде уже в этом году.

На предматчевой тренировке на полтора месяца вылетел Эдуардо Камавинга с растяжением связки левого колена. Через 10 дней «Реал» на месяц потерял еще и Джуда Беллингема – повреждение подошвенной мышцы правой ноги.

Дальше по очереди выбыли Дани Себальос, Ферлан Менди, Орельен Тчуамени, Эдер Милитао, Браим Диас. Теперь к списку травмированных присоединился еще и Мбаппе.

Что делать без Мбаппе? Анчелотти вернет ромб?

Травма Килиана поставила тренера «Мадрида» перед дилеммой: продолжить по формации 4-3-3 или откатиться к прошлогодним настройкам. Тогда играли по 4-4-2 ромб, а в роли десятки выходил Беллингем. Парой форвардов становились Винисиус и Родриго.

Marca пишет, что Анчелотти уже решил вернуться на ромб, хотя есть еще пара вариантов:

● Вместо Мбаппе сыграет Эндрик, схема 4-3-3 не меняется. Можно поставить Арду Гюлера на правый фланг, а Родриго выпустить в роли ложной девятки.

● Возвращение к 4-4-2 – с выходом 39-летнего Луки Модрича рядом с Орельеном Тчуамени. Федерико Вальверде уйдет на правый фланг.

У Анчелотти не так много вариантов: травмирован Себальос, а Камавинга пока не готов и точно не выйдет с первых минут.

Похоже, Анчелотти нащупал идеальный вариант. Первый час игры с «Алавесом» был безупречным для «Реала»

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press