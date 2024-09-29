«Реал» отговорил Мбаппе от посещения дерби с «Атлетико», чтобы избежать инцидентов
Килиан Мбаппе не будет присутствовать на игре с «Атлетико».
«Реал» отговорил французского форварда от посещения дерби с «Атлетико» на «Ванда Метрополитано», чтобы избежать инцидентов, сообщает RMC Sport.
Напомним, «Атлетико» встретится с «Реалом» сегодня. Мбаппе не примет участия в матче из-за травмы.
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