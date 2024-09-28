Популярность Мбаппе во Франции снизилась за два года. «Скромным» его считают 35% опрошенных, «близким к народу» – 57%, сменить капитана сборной хотят 54%
Согласно исследованию, проведенному Odoxa, за два года рейтинг нападающего сборной Франции и «Реала» снизился на 12 процентных пунктов, и теперь о своем хорошем отношении к нему сообщили 54% респондентов.
Только 58% считают форварда «приятным» (минус 22 процентных пункта), только 35% - «скромным» (минус 31 пункт). «Близким к народу» Мбаппе называют 57% опрошенных.
При этом 54% человек хотели бы, чтобы капитаном национальной команды стал кто-то другой, 52% считают, что Мбаппе – плохой капитан. 58% предпочли бы, чтобы повязка досталась Антуану Гризманну (среди тех, кто отнес себя к числу футбольных фанатов, таковых 66%).
Подавляющее большинство болельщиков считает, что Мбаппе преуспеет в Испании, в то же время 59% респондентов, следящих за Лигой 1, убеждены, что она не стала менее интересной.
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