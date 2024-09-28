Анчелотти о травме Мбаппе перед дерби: «Реал» привык играть без Килиана, его не было в прошлом сезоне. Справимся с его отсутствием»

Карло Анчелотти верит, что «Реал» справится с «Атлетико» и без Килиана Мбаппе.

«Конечно, в отсутствие Мбаппе все немного меняется, но не так уж сильно. Мы привычны к тому, чтобы играть без него. В прошлом сезоне его в команде не было.

Жаль, что он не сможет принять участие в этом матче, но я думаю, что мы сумеем справиться с его отсутствием», – сказал главный тренер «Реала » накануне дерби.

Мбаппе выбыл на 3 недели из-за травмы двуглавой мышцы бедра