Анчелотти о травме Мбаппе перед дерби: «Реал» привык играть без Килиана, его не было в прошлом сезоне. Справимся с его отсутствием»
Карло Анчелотти верит, что «Реал» справится с «Атлетико» и без Килиана Мбаппе.
«Конечно, в отсутствие Мбаппе все немного меняется, но не так уж сильно. Мы привычны к тому, чтобы играть без него. В прошлом сезоне его в команде не было.
Жаль, что он не сможет принять участие в этом матче, но я думаю, что мы сумеем справиться с его отсутствием», – сказал главный тренер «Реала» накануне дерби.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ESPN
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