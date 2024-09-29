«Милан» зафиксировал прибыль второй год подряд. Доход – рекордные 457 млн евро

«Милан» закрыл финансовый год с прибылью.

По данным Calcio e Finanza, прибыль «Милана» за финансовый год-2023/24 составила 4,1 млн евро. Миланский клуб показал положительный финансовый результат второй год подряд.

Кроме того, «Милан» зафиксировал самые высокие доходы в своей истории – 457 млн евро (рост на 13% по сравнению с прошлым сезоном).

Увеличение доходов в основном связано со вторым местом в Серии А, продажей Сандро Тонали, ростом коммерческих доходов, доходов от премиальной стадионной продукции и сопутствующих услуг.