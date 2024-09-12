Бобан о Златане в «Милане»: «Гений, я благодарен за возвращение, но не понимаю, чем он занят сейчас. Колоссальная ошибка – расформировать команду, взявшую скудетто и вышедшую в 1/2 ЛЧ»

Звонимир Бобан высказался о работе Златана Ибрагимовича в «Милане».

В настоящее время бывший игрок занимает должность советника владельца миланского клуба.

«Златан – гений, и я буду благодарить его всю жизнь, потому что из любви к «Милану » он согласился вернуться, повлиял на недавнюю историю клуба и всю в целом.

При этом теперь не понимаю, чем он занимается, в чем его обязанности и компетенция, чтобы оценивать его. Надеюсь, что он понял, потому что в конечном итоге судить будут его, а не Монкаду (спортивного директора «россонери» – Спортс’‘)

Факт остается фактом: команда, выигравшая скудетто и ставшая полуфиналистом Лиги чемпионов, была безрассудно расформирована. На этом фундаменте можно было построить очень много. На мой взгляд, это была колоссальная ошибка», – сказал экс-игрок и руководитель «Милана» в интервью La Gazzetta dello Sport.