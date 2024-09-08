Глава «Фиорентины» о финансах в Серии А: «Некоторые победы едва не привели клубы к банкротству. «Юве», начиная с Роналду, пришлось вложить 900 млн в бюджет. «Милан» и «Интер» не наказали»

Президент «Фиорентины» высказался о финансах клубов Серии А.

«Некоторые победы были достигнуты благодаря абсурдным долговым ситуациям, которые едва не привели команды к банкротству. Мне до сих пор интересно, могли ли те, кто побеждал в определенные годы, быть зарегистрированы в чемпионате.

Я собирался купить « », затем появился Ли, и вы знаете, чем все закончилось. C Чжаном уже ничего непонятно, а «Юве», начиная с Роналду, пришлось вложить 900 миллионов в бюджет через [компанию] Exor.

Только « » добилась большего успеха, чем мы. Но их проект, даже на уровне инфраструктуры, начался раньше.

Что касается уверенности в будущем, я не увидел никаких улучшений. « » понес штраф за свои нарушения, тогда как «Милан» и « » продолжали тратить деньги и ни разу не были за это наказаны», – заявил Рокко Комиссо в интервью La Gazzetta dello Sport.