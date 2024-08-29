«Барса» не подпишет ни Уильямса, ни Леау летом. Клуб не успевает вовремя оформить сделку с Nike

«Барселоне» не удастся совершить крупный трансфер этим летом.

Как сообщает Marca, в каталонском клубе уже не надеются подписать вингеров из « » или из « ».

« » практически завершила сделку по сотрудничеству с Nike, но о ней объявят в начале сентября.

Из-за этого каталонцы не смогут сделать трансферы. Если бы о контракте сообщили раньше, это позволило бы соответствовать финансовым правилам Ла Лиги.

Таким образом, трансферная деятельность клуба по большим подписаниям перенесена на зиму.