«Барса» не подпишет ни Уильямса, ни Леау летом. Клуб не успевает вовремя оформить сделку с Nike

Теги Милан Барселона Атлетик Ла Лига возможные трансферы бизнес Nike Рафаэл Леау Нико Уильямс Футбол

«Барселоне» не удастся совершить крупный трансфер этим летом.

Как сообщает Marca, в каталонском клубе уже не надеются подписать вингеров Нико Уильямса из «Атлетика» или Рафаэля Леау из «Милана».

«Барселона» практически завершила сделку по сотрудничеству с Nike, но о ней объявят в начале сентября.

Из-за этого каталонцы не смогут сделать трансферы. Если бы о контракте сообщили раньше, это позволило бы соответствовать финансовым правилам Ла Лиги.

Таким образом, трансферная деятельность клуба по большим подписаниям перенесена на зиму.

39 комментариев
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Рычаг ржавым оказался😁
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Ответ PUYOL5
Комментарий скрыт
Не переживай ты так, это всего лишь футбол.)
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"Барса" не подпишет ни Уильямса, ни Леау летом.
А также, будет вынуждена продать Ольмо, если Кристенсен выздоровеет.
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Слава богу... Может турнут Лапорту до следующего лета, чтобы он опять шлака не накупил.
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Если Лапорта напишет книгу про свое антикризисное управление, я думаю это будет бестселлер, на продажах отобьют все долги.
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Ответ Trey4rch
чтоб вы понимали, лапорта договаривается с найк уже четвертый месяц
ну так в найке не мамонты сидят)
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мы морально готовы к тому что никто больше не придет) Нико был бы идеальным вариантом, но если его не смогут, лучше подождать еще сезон, спокойно завершить контракт с найком и на следующее лето постараться взять афробаска) и обязательно найти альтернативу ему! нельзя прийти на рынок с "хочу Нико" надо иметь 3-4 варианта и чтоб пришел один из этого шортлиста. а пока Раф и Фати пусть побегают, Раф вполне неплох в этой зоне, хотя при Хави(в первом сезоне бразильца) был самым худшим ЛН в истории Барсы, но со временем он становится универсалом и одним из лидеров команды! сейчас бразил однозначно в топ3 игроков Барсы!
в прошлом сезоне очень четко было видно слабая зона а именно позиция ОПЗ, где Гюндо как бы умнейшим и шикарнейшим игроком атаки не был, БЫЛ УЖАСЕН в прессинге и в отборе, часто давал соперникам свободные зоны в центре.. но это было при Хави, где он просто не смог поставить игру и его нахвaленный прессинг разрушился как только травмировался игрок который прессинговал за двоuх.. но это было при ХАВИ, а сейчас у команды новый тренер, и ему профильные ОПЗ не нужны! он играет с двумя Б2Б, или с опорником который хорош и в атаке(а таких рынке нет! короче, таких мало и они не продаются!), потому и он просил не Субименди, к примеру а именно Мерино, НО после того того как вступил на должность Барсы, он отметил и выбрал Берналя, но этот сломался.. а сейчас бегать на рынок и постараться брать все что попадет в руки.. не самая хорошая идея! лучше уже попытаться выкручиваться с тем что есть, если верить по новостям Френки уже в начале сентября приступит к тренировкам а к 15 будет готов на 100%! а Гарсия пропустит приблизительно месяц, он должен быть в строю где то после 20го.. что тоже не далеко, пропустит максимум 1-2 матча в сентябре. если дотерпеть до ноября, Гави тоже будет в строю, я уверен основную пару опорников составят именно пара Гави-Френки. Френки хорош когда за ним подчищает, а Гави всегда за кем то подчищает, бывает и сейв на воротах сделает) а пока с Вальядолидом можно выйти с Касадо, или даже Педри опорнику сдвинуть а Фермина рядом, оба хорошо работают без мяча как и с мячом, Педри умнейший игрок команды. заметил, по физике он сильно прибавил, обычно после 70 минуты он уже уставал а сейчас все 90 минут бегает практически в одном темпе. 1 матч дома можно выкрутится а там и Френки будет готов, и Фати, кстати, можно Рафа в опорку отпустить,уверен бразил и там отпашет будь здоров )
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чтоб вы понимали, лапорта договаривается с найк уже четвертый месяц
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Ответ Фанат Доры Дуры
Слава богу... Может турнут Лапорту до следующего лета, чтобы он опять шлака не накупил.
Он зимой может его купить ...
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Ответ reus
Кина не будет. До зимы. Все успокоились.
бедный Мойзе Кин
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Ответ Censormorum
Не переживай ты так, это всего лишь футбол.)
Главное наставление Тен Хага перед матчами?)
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Ну и слава Богу. В атаке команда более-менее укомплектована, вопрос есть только с дублером Роберта.
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Ответ CaptainPike
Главное наставление Тен Хага перед матчами?)
Нет, утром перед зеркалом.) Там ещё что-то про участие и вот это вот всё.
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ладно. может оно и к лучшему
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ВЕРНИТЕ БАРТОМЭУ💅
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Опорник будет ?
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Честно говоря, при возможности, нужно гнать их метлой и оформляться с Пумой
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Ответ PUYOL5
Комментарий скрыт
Не ной
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Ответ Вероломные унижения 0:3,2:6,5:0,0:4
Ну вингер-это уже роскошь на сегодня. Нам бы опорного полузащитника. Вот тут беда. Важнейшая позиция, а полноценного кандидата хорошего уровня просто нет.
Я тоже не понимаю зачем люди требуют вингера когда есть Рафинья
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Ответ войд
Надеюсь найк кинет бчк как это сделали Уильямс и Леау)
Это было бы грандиозно)
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Ответ купи-продай
Ну и слава Богу. В атаке команда более-менее укомплектована, вопрос есть только с дублером Роберта.
Пау Виктор как бы формально его дублер по позиции.
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