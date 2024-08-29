«Барса» не подпишет ни Уильямса, ни Леау летом. Клуб не успевает вовремя оформить сделку с Nike
«Барселоне» не удастся совершить крупный трансфер этим летом.
Как сообщает Marca, в каталонском клубе уже не надеются подписать вингеров Нико Уильямса из «Атлетика» или Рафаэля Леау из «Милана».
«Барселона» практически завершила сделку по сотрудничеству с Nike, но о ней объявят в начале сентября.
Из-за этого каталонцы не смогут сделать трансферы. Если бы о контракте сообщили раньше, это позволило бы соответствовать финансовым правилам Ла Лиги.
Таким образом, трансферная деятельность клуба по большим подписаниям перенесена на зиму.
А также, будет вынуждена продать Ольмо, если Кристенсен выздоровеет.
в прошлом сезоне очень четко было видно слабая зона а именно позиция ОПЗ, где Гюндо как бы умнейшим и шикарнейшим игроком атаки не был, БЫЛ УЖАСЕН в прессинге и в отборе, часто давал соперникам свободные зоны в центре.. но это было при Хави, где он просто не смог поставить игру и его нахвaленный прессинг разрушился как только травмировался игрок который прессинговал за двоuх.. но это было при ХАВИ, а сейчас у команды новый тренер, и ему профильные ОПЗ не нужны! он играет с двумя Б2Б, или с опорником который хорош и в атаке(а таких рынке нет! короче, таких мало и они не продаются!), потому и он просил не Субименди, к примеру а именно Мерино, НО после того того как вступил на должность Барсы, он отметил и выбрал Берналя, но этот сломался.. а сейчас бегать на рынок и постараться брать все что попадет в руки.. не самая хорошая идея! лучше уже попытаться выкручиваться с тем что есть, если верить по новостям Френки уже в начале сентября приступит к тренировкам а к 15 будет готов на 100%! а Гарсия пропустит приблизительно месяц, он должен быть в строю где то после 20го.. что тоже не далеко, пропустит максимум 1-2 матча в сентябре. если дотерпеть до ноября, Гави тоже будет в строю, я уверен основную пару опорников составят именно пара Гави-Френки. Френки хорош когда за ним подчищает, а Гави всегда за кем то подчищает, бывает и сейв на воротах сделает) а пока с Вальядолидом можно выйти с Касадо, или даже Педри опорнику сдвинуть а Фермина рядом, оба хорошо работают без мяча как и с мячом, Педри умнейший игрок команды. заметил, по физике он сильно прибавил, обычно после 70 минуты он уже уставал а сейчас все 90 минут бегает практически в одном темпе. 1 матч дома можно выкрутится а там и Френки будет готов, и Фати, кстати, можно Рафа в опорку отпустить,уверен бразил и там отпашет будь здоров )