У УЕФА нет претензий к «ПСЖ», «Милану», «Интеру», «Монако» по ФФП, «Рома» оштрафована на 2 млн евро, «Астон Вилла» – на 60 000

Теги Марсель ПСЖ Монако Интер Рома Милан Астон Вилла премьер-лига Англия лига 1 Франция серия А Италия высшая лига Бельгия Бешикташ Трабзонспор высшая лига Турция УЕФА бизнес Антверпен Истанбул финансовый фэйр-плей деньги Футбол

УЕФА применил санкции к клубам, нарушившим финансовые обязательства.

Инстанция УЕФА по финансовому контролю клубов (CFCB) завершила оценку деятельности команд, принимавших участие в сезоне-2023/24 или находившихся в режиме урегулирования.

Впервые CFCB оценила клубы по новому критерию Cost Squad, который внедряется в течение трех лет. В 2023 году клубы должны были сообщить о соотношении затрат на состав – расходы на зарплаты игрокам и тренерам, трансферы и выплаты агентам, – равном или ниже 90%. Затем это соотношение снизится до 80% в 2024 году и до 70% в 2025-м.

Все клубы сообщили о соотношении расходов на состав в пределах 90% в сезоне-2023/24. Однако два клуба были оштрафованы первой палатой CFCB – «Астон Вилла» (60 тысяч евро) и «Марсель» (20 тысяч) – за несвоевременное предоставление финансовой информации.

Десять клубов находились в режиме мониторинга в рамках соглашений об урегулировании. «Милан», «Интер», «Монако», «Марсель», «ПСЖ», «Бешикташ», «Трабзонспор» и «Антверпен» выполнили промежуточные финансовые цели, установленные на 2023 год.

«Рома» незначительно превысила промежуточный целевой показатель, установленный на 2023 финансовый год, и была оштрафована на 2 миллиона евро.

«Истанбул» незначительно нарушил конечный показатель, предусмотренный в сезоне‑2023/24. Клубу грозит исключение из еврокубков на год, если он не выполнит правило о доходах от футбола в сезоне‑2024/25. Также «Истанбул» оштрафован на 100 тысяч евро. В сезоне‑2024/25 клуб может зарегистрировать не более 23 футболистов, также его ограничили в возможности регистрации новых игроков.

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25 комментариев
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Пронесло конечно ПСЖ, переживал за них.
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Повезло в этот раз Эвертону
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УЕФА клоуны
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Странно, что к Лудогорцу и Динамо Загреб нет претензий…
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"К ПСЖ претензий нет" - Лудогорец выдохнул.
+7
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+5
А что там по "Манчестер Сити", не подскажите?
Или за них, в очередной раз, наказание будет отбывать "Лудогорец?"
+5
-2
+3
Ответ Любезный Коссутий
так это расследование АПЛ. УЕФА там не при делах
А! Точно. Да. Да. Всё так.
Что касается ФФП и "Манчестер Сити", то кажется, что УЕФА всегда не при делах.
+4
-1
+3
Ответ Vlados 86
Пронесло конечно ПСЖ, переживал за них.
За Ман Сити ещё, но их вообще пронесло, повезло.
+4
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ПСЖ надо преподавать Барсе уроки , зачем иметь 10 рычагов ,когда есть один,но такой мощный )
+2
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Ответ Дмитрий Крутенко
"К ПСЖ претензий нет" - Лудогорец выдохнул.
Пока.
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+1
Ответ Oliver Kromwel
Эвертон 7 лет не появлялся в еврокубках, УЕФА и не может иметь к нему никаких претензий
И не появиться,с него постоянно очки снимают😁
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Ответ Joker2104
А! Точно. Да. Да. Всё так. Что касается ФФП и "Манчестер Сити", то кажется, что УЕФА всегда не при делах.
никто не будет резать курицу, несущую золотые яйца
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Ответ Joker2104
А что там по "Манчестер Сити", не подскажите? Или за них, в очередной раз, наказание будет отбывать "Лудогорец?"
так это расследование АПЛ. УЕФА там не при делах
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Ответ Бестрофеник 2024
Повезло в этот раз Эвертону
Эвертон 7 лет не появлялся в еврокубках, УЕФА и не может иметь к нему никаких претензий
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Ну ПСЖ вообще надо было орден дать за многолетние соблюдение ффп, Сити особо отметить.
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провинившихся устно наказать, ну а Эвертон даже несмотря на чистоту - лишить очков) Классика
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Хочу видеть, как УЭФА накажет клуб, который вписался в АПЛ-ФФП за 3 фин.года, а не какие-то там 70% каждый фин.год. Вспоминаем, раньше ФФП был за 3 сезона с допустимым минусом 30 млн. в год. А тут должно быть 30% прибыли?
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Сук, как же я ору
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По сути, замечания нашли только у Ромы с Истанбулом.
Марсель и Вилланы сами виноваты, раз не вовремя прислали инфу
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Как неожиданно.
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