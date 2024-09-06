У УЕФА нет претензий к «ПСЖ», «Милану», «Интеру», «Монако» по ФФП, «Рома» оштрафована на 2 млн евро, «Астон Вилла» – на 60 000

УЕФА применил санкции к клубам, нарушившим финансовые обязательства.

Инстанция УЕФА по финансовому контролю клубов (CFCB) завершила оценку деятельности команд, принимавших участие в сезоне-2023/24 или находившихся в режиме урегулирования.

Впервые CFCB оценила клубы по новому критерию Cost Squad, который внедряется в течение трех лет. В 2023 году клубы должны были сообщить о соотношении затрат на состав – расходы на зарплаты игрокам и тренерам, трансферы и выплаты агентам, – равном или ниже 90%. Затем это соотношение снизится до 80% в 2024 году и до 70% в 2025-м.

Все клубы сообщили о соотношении расходов на состав в пределах 90% в сезоне-2023/24. Однако два клуба были оштрафованы первой палатой CFCB – « » (60 тысяч евро) и « » (20 тысяч) – за несвоевременное предоставление финансовой информации.

Десять клубов находились в режиме мониторинга в рамках соглашений об урегулировании. « », « », « », «Марсель», « », « », « » и «Антверпен» выполнили промежуточные финансовые цели, установленные на 2023 год.

« » незначительно превысила промежуточный целевой показатель, установленный на 2023 финансовый год, и была оштрафована на 2 миллиона евро.

« » незначительно нарушил конечный показатель, предусмотренный в сезоне‑2023/24. Клубу грозит исключение из еврокубков на год, если он не выполнит правило о доходах от футбола в сезоне‑2024/25. Также «Истанбул» оштрафован на 100 тысяч евро. В сезоне‑2024/25 клуб может зарегистрировать не более 23 футболистов, также его ограничили в возможности регистрации новых игроков.