Сесар Навас: «Семак полностью готов тренировать в Европе. Он мог бы стать там великим тренером»
Сесар Навас считает, что Сергей Семак готов к работе в Европе.
– Семак готов к европейской карьере? Будет ли он востребован в Испании?
– Да, конечно. Сергей полностью готов тренировать в Европе после стольких лет опыта и успехов в «Зените». Я думаю, он мог бы стать великим тренером в Европе.
В Испании единственная проблема, которую я вижу для Семака, – это то, что там очень много подготовленных и хороших тренеров и мало свободных мест. Также много иностранных специалистов высокого уровня. Тренерам сложно найти работу, – сказал бывший защитник «Рубина».
Опубликовано: Sports
Источник: Metaratings.ru
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