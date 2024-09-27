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  • Губерниев об РПЛ: «Зенит» может пройти сезон без поражений. Проверка будет в субботу – если «Краснодар» сыграет организованно, могут быть трудности»
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Губерниев об РПЛ: «Зенит» может пройти сезон без поражений. Проверка будет в субботу – если «Краснодар» сыграет организованно, могут быть трудности»

Дмитрий Губерниев высказался о шансах «Зенита» закончить сезон без поражений.

В матче десятого тура Мир Российской Премьер-лиги клуб из Санкт-Петербурга в гостях сыграет с «Краснодаром». Обе команды не потерпели ни одного поражения в первых девяти играх.

«Сейчас Мурад Мусаев столкнулся с большим вызовом, когда уже никто не говорит, что Галицкий неправ.

Эта игра будет отличной проверкой сил и для той и для другой команды. Но «Зенит» может испытать трудности, если «Краснодар» сыграет организованно в обороне.

Конечно, команда Семака может пройти сезон без поражений. Не исключаю такой вариант, хотя в этой жизни может случиться всякое. Первая проверка будет уже в субботу. Но наверняка поражения будут у обоих клубов», – сказал комментатор Дмитрий Губерниев.

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Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РБ Спорт»
logoЗенит
logoСергей Семак
logoпремьер-лига Россия
logoДмитрий Губерниев
logoКраснодар
logoСергей Галицкий
logoМурад Мусаев
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